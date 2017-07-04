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Премьер-министр Грузии поздравил США с Днём Независимости


04.07.2017   13:41
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил правительство и народ США с Днем Независимости. Об это глава правительства Грузии написал на своей странице в Facebook.

Американский национальный праздник ежегодно отмечается 4 июля.

«Для Грузии США являются важнейшим стратегическим партнёром и с ней Грузию связывают общие ценности и интересы. Мы ценим поддержку США и с момента восстановления незаисимости Грузии важнейший вклад Вашингтона в демократическое развитие нашей страны»,- написал Квирикашвили.

Премьер-министр также отметил, что в этом году отмечается двадцатипятилетие установления дипломатических отношений между Грузией и США. Квирикашвили выразил надежду на укрепление стратегического партнёрства между странами в будущем.

«Встреча с президентом Дональдом Трампом в Белом Доме была важным сигналом. Она ознаменовала двадцатипятилетие партнёрства и успешно проведённые Грузией реформы. Ещё одним доказательством поддержки со стороны наших американских коллег считаем визит вице-президента Майка Пенса. Он посетит Грузию этим летом»,- говорится в заявлении премьер-министра.






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