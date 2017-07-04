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Удумашвили обещает столичным жителям осуществление проекта объездной дороги


04.07.2017   14:29
Кандидат в мэры Тбилиси от "Национального движения" Заал Удумашвили обещает жителям Тбилиси срочного осуществления проекта объездной дороги. В связи с этим сегодня Заал Удумашвили провел пресс-конференцию на территории, прилегающей к железной дороге в начале улицы Джорджа Буша, и отметил, что строительство объездной дороги Тбилиси должно было начаться еще пять лет назад.

"Здесь же рядом улица Джорджа Буша, которая каждый час пропускает тысячи автомашин. Весь этот поток спускается на правый и левый берег Куры, и в конечном итоге в час пик Тбилиси превращается в большую пробку только потому, чтобы этот проект не назвали проектом прежней власти. Эта власть отказалась от проекта объездной железной дороги, и автоматически от проекта объездной дороги. Эта дорога, 10 километровый и четырех полосный отрезок, соединяла улицу Джорджа Буша с метро Дидубе, и практически брала на себя 40% всего автомобильного потока. Власть отказалась от этого проекта, и мы получили перегруженный пробками Тбилиси, и водителей, которые вынуждены стоять в пробках. Зато сегодня железная дорога проходит посреди города, и перевозит взрывоопасные вещества в населенных пунктах"- заявил Заал Удумашвили.

По его же словам, сегодня Тбилиси лидирует в списке городов, где больше всего загрязнен воздух, и этому виной не только недостаток озеленения, этому способствуют пробки и выхлопные газы.

По словам Удумашвили, все это происходит за счет здоровья населения.

"Поэтому я обещаю, что после выборов срочно будет возобновлен проект объездной дороги, и я смогу освободить Тбилиси от пробок"- заявил кандидат в мэры от ЕНД.







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