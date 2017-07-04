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Тбилиси предложит Москве конкретную дату вступления в силу соглашения о таможенном мониторинге


04.07.2017   14:56
Специальный представитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа отправились в Брюссель. Зураб Абашидзе и Давид Дондуа проведут встречи в Евросоюзе.

Зураб Абашидзе из Брюсселя отправится в Прагу, где встретится с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. Одной из главных тем очередного раунда будет имплементация договора о таможенном мониторинге 2011 года. Тбилиси предложит Москве дату вступления договора в силу.

Стороны будут обсудят также другие вопросы, связанные с торговым и экономическим сотрудничеством.

Министерство иностранных дел России поддержало транзит грузов через Цхинвальский регион, и обвинило Тбилиси в том, что препятствует задействованию договора от 2011 года.

По заявлению МИД Грузии, ведомство Лаврова целенаправленно вводит процесс в тупик, поскольку "Россия представляет оккупированный Цхинвальский регион, как участника договора, что противоречит принципам и назначению договора".

Примечательно, что по заявлению т.н. президента Анатолия Бибилова, у т.н. Южной Осетии наиболее благоприятное расположение для транзита между Россией и кавказским регионом.

19 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и т.н. президент оккупированной Абхазии Рауль Хаджимба обсудили вопрос восстановления абхазско-грузинско-армянского транзита.

"Правительству Грузии решать, по каким условиям допустит транзит на территории Грузии, в том числе на оккупированных территориях"- заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.







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