Въезд в Украину запрещен 70 российским артистам

04.07.2017 16:40 Въезд в Украину запрещен 70 российским артистам. Об этом в коментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.



Он добавил, что исполнителям запрещен въезд на три года за незаконное посещение оккупированного Крыма.



Слободян не подтвердил, что в Украину запрещен въезд российскому актеру Владимиру Машкову.



"Это неправда, он не ехал через украинскую границу. Соответственно, украинские пограничники с ним дела не имели. В случае, если он появится на границе, то Госпогранслужба будет действовать в соответствии с украинским законодательством и на месте принимать решение", – сказал спикер ГПСУ.



3 июня журналистка "Российской газеты" Сусанна Альперина, ссылаясь на информацию украинского режиссера и продюсера Сергея Члиянца, написала, что власти Украины запретили Машкову въезд на территорию страны для съемок в продолжении сериала "Ликвидация". Позже она сказала, что Машков и не собирался ехать на съемки в Одессу.



Машков находится в базе "Миротворца" за незаконное посещение аннексированного Россией Крыма.



Спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян 3 июля сообщил, что с начала июля в Украину запретили въезд минимум 14 российским артистам.



Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.



В ноябре 2016 года Служба безопасности на запрос депутата от Блока Петра Порошенко Ольги Черваковой сообщала, что внесла в список персон нон грата 140 российских культурных деятелей и представителей шоу-бизнеса.



По украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области и только с разрешения украинских властей.



"Гордон"











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