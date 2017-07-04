Глава МИД Литвы: российские государственные СМИ не имеют ничего общего с журналистикой

04.07.2017 17:44 На состоявшейся в понедельник в Вильнюсе конференции о безопасности журналистов литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс поспорил с журналисткой финансируемого Кремлем пропагандистского канала Russia Today о пропаганде и журналистах, работающих в контролируемых государством СМИ. Об этом сообщает литовский портал Delfi.



Дискуссия началась, когда представитель Департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич заговорил об информационной войне.



«Говорим ли мы о чем-то, что здесь было официально обнародовано? Это наполовину вопрос, наполовину заявление», — сказал он.



Л. Линкявичюс на это ответил: «Если вы считаете, что никакой войны нет, почему тогда Россия ее ведет? (…) Почему (она) выделяет так много денег и ресурсов на то, чтобы промывать людям мозги, и делает это преднамеренно, через контролируемые государством СМИ?»



«Вам известно направление таких каналов, как Russia Today. (…) Я не считаю, что это имеет что-либо общее с журналистикой», — сказал глава литовской дипломатии.



Руководитель Литовского союза журналистов Дайнюс Радзявичюс добавил, что СМИ необходима свобода, а не контроль со стороны власти.



На это последовал резкий ответ участвовавшей в конференции журналистки Russia Today.



«Журналисты, работающие в контролируемых государством СМИ — тоже журналисты. И если это конференция, на которой обсуждается безопасность журналистов, то у нас тоже есть право на эту безопасность», — сказала журналистка, которая не представилась.



«Что является пропагандой для одного человека, может быть правдой для другого человека. Вопрос, что такое пропаганда — очень субъективный, на него будут очень разные ответы и разные мнения», — добавила она.



Отвечая ей, литовский глава МИД заявил, что речь идет не о выражении мнений, а о «распространении преднамеренной лжи».



Л. Линкявичюс напомнил, как российские СМИ освещают ситуацию в Украине.



«Было заявлено, что у России нет ничего общего с этой войной — никакого присутствия на земле, никакого оружия, присутствия военных на земле. Это заявлялось много раз. Вы, как журналистка, на самом деле не знаете, что делается в Украине? Вы не знаете, что Россия участвует там с большим количеством систем оружия, с тяжелым вооружением? Вы, как журналистка, как нормальная гражданка, которая читает газеты и понимает ситуация, не знаете этого? » — спросил министр.















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