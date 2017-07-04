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Российский Первый канал сообщил о 35 концертах «Океана Эльзы» в России, хотя не было ни одного


04.07.2017   21:31
Первый канал в ток-шоу «Время покажет» рассказал, что в 2016–2017 годах украинская группа «Океан Эльзы» выступила в России 35 раз. Таким образом отстаивалась точка зрения, что украинцы регулярно выступают в РФ. Первым на это обратил внимание журналист Василий Конов, сообщает "Медуза".

Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что это неправда. По его словам, последний раз группа выступала в России в декабре 2013 года.

Телеканал «Дождь» проверил концерты на сайте «Океана Эльзы»: выяснилось, что в 2016–2017 годах в России было запланировано 35 концертов группы, но все они были отменены. В 2014 году, когда отношения между Украиной и Россиией были особенно острыми, российские политики требовали отмены концертов «Океана Эльзы».






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