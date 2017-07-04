Мэрия Тбилиси станет посредником между банками и пострадавшими от пожара торговцами

04.07.2017 22:56 Мэрия Тбилиси готова стать посредником во время переговоров между пострадавшими в результате пожара на рынке Элиава торговцами с банками, выдавшими им кредиты. Об этом заявил заместитель мэра Тбилиси Ираклий Леквинадзе после сегодняшней встречи с торговцами.



По данным СМИ, в результате пожара, который произошел в торговом павильоне на рынке автозапчастей 2 июля, ущерб понесли около 30 торговцев. При этом только часть их товара была застрахована.



«Мы договорились, что должны быть уточнены базы данных и списки пострадавших, а также объем ущерба и товара, который был уничтожен или поврежден. После этого мы сможет оказать посредничество с банковским сектором», — заявил Леквинадзе после встречи.



Часть торговцев уже были допущены в сгоревший павильон и пытаются собственными силами очистить магазины от последствий пожара.



Всего в результате пожара сгорело порядка 2500 квадратных метров рынка. Больше всех пострадал 1-й сектор павильона, где по предварительной версии и началось возгорание. Это место до сих пор контролируют стражи порядка.



Несмотря на то, что эксперт-криминалисты завершили работу на месте пожара, территория павильона все еще оцеплена, что вызывает недовольство торговцев. Пострадавший от огня торговый павильон закрыт, как и часть торговых точек, расположенных непосредственно у места, где начался пожар.



После того, как сегодня торговцы потребовали допустить их всех к своим торговым точкам, а полиция поспротивилась этому, на Элиава произошло очередная потасовка между торговцами и полицейскими.



Точная причина пожара пока не известна. Следствие ведется по статье «повреждение или уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб» УК Грузии, что наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста до ста восьмидесяти часов, или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.



"Новости-Грузия"











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