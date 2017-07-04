Ника Читадзе: Удумашвили – основной конкурент Каладзе

04.07.2017 23:07 Эксперт Ника Читадзе считает, что основным конкурентом кандидата на пост мэра Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии" Кахи Каладзе будет кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили



"Думаю, что его основной конкурент — Заал Удумашвили. "Национальное движение" является главной оппозиционной силой, и во время парламентских выборов партия набрала 500 тысяч голосов. Соответственно, господин Удумашвили пользуется определенной поддержкой среди населения Грузии", — сказал Читадзе Sputnik Грузия.



При этом, эксперт считает, что велика вероятность проведения второго тура.



На сегодняшний день пост мэра Тбилиси занимает член правящей партии Давид Нармания. Согласно опросам общественного мнения, жители Тбилиси негативно оценивают его работу.



Уже известно, что кроме Удумашвили, конкуренцию Каладзе составит Элене Хоштария от партии "Европейская Грузия – движение за свободу".



Выборы в местные органы власти пройдут в Грузии в октябре 2017 года.















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