В Страсбурге прошла встреча спикера парламента Грузии с Генсеком ПАСЕ

04.07.2017 23:09 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе встретился в Страсбурге с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Войцехом Савицким.



Парламентская делегации Грузии во главе с Кобахидзе отправилась в Страсбург в понедельник. В рамках визита запланирован ряд встреч как в Совете Европы, так и в Европарламенте.



"Мы поговорили о сотрудничестве между парламентом Грузии и Парламентской ассамблеей Совета Европы. Кроме того, рассмотрели текущие в Грузии процессы и реформы… У нас есть амбициозный план, который связан с нашим сотрудничеством с Советом Европы. Этот план подразумевает то, что мы хотим перейти с этапа мониторинга на этап постмониторинга, и для этого мы будем работать очень активно", — сказал Кобахидзе после встречи с Савицким.



Парламентская ассамблея Совета Европы учредила процедуру мониторинга в 1993 году. Декларируемая цель мониторинга — убедиться, что все страны СЕ находятся в общих правовых и политических рамках, определяемых в соответствии со стандартами Совета Европы, принципами правового государства, парламентской демократии и защиты прав человека.



При вступлении в Совет Европы страны берут на себя ряд обязательств, которые подвергаются мониторингу ПАСЕ.



Постмониторинг представляет собой более мягкую процедуру контроля со стороны руководящих органов ПАСЕ по выполнению страной взятых на себя обязательств перед Советом Европы. Подобная процедура предусмотрена для тех стран-членов организации, с которых был снят мониторинг ПАСЕ. Однако, за наблюдателями Ассамблеи остается право при необходимости совершать контрольные визиты в страну.



Визит грузинской делегации в ПАСЕ завершится 6 июля. В состав делегации входят депутаты Тамар Хулордава, Нино Гогуадзе, Дмитрий Цкитишвили, Энзел Мкоян, Зураб Чиаберашвили, Георгий Канделаки, Георгий Мосидзе и Георгий Ломая.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

