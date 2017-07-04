Кобахидзе обещает принять проект Конституции несмотря на недовольство оппозиции и общественности

04.07.2017 23:25 По информации пресс-службы парламента Грузии, об этом спикер парламента заявил 4 июля в ходе визита в Страсбург, где он находится вместе с парламентской делегацией Грузии.



«Конституционная реформа очень успешна и осенью будет успешно доведена до конца», — подчеркнул Кобахидзе. По его словам, во время встреч в Страсбурге делегация Грузии детально обсудит эту реформу с зарубежными партнерами и международными организациями.



«У нас есть четкие ответы на те вопросы, которые имеются к конституционной реформе. Обо всем этом мы будем детально говорить с нашими европейскими друзьями», — заявил Кобахидзе.



Как известно, парламент Грузии на внеочередных пленарных заседаниях в конце июня в первом и втором чтении утвердил проект изменений в Конституцию, что вызвало протест со стороны оппозиции и неправительственного сектора.



Оппоненты заявляли, что правящая партия вынесла на пленарное заседание законопроект, существенно отличающийся от того, который рассматривался в ходе всенародного обсуждения и по которому сделала заключение Венецианская комиссия Совета Европы. В частности, в этом законопроекте переход от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов парламента к пропорциональной системе откладывается с 2020 года до 2024 года. Оппозиция обвинила правительство в невыполнении обещаний и попытке узурпации власти.



На обвинения оппонентов и призывы международных организаций к достижению консенсуса в вопросе конституционных изменений Ираклий Кобахидзе и другие представители правящей партии отвечают, что реформа Конституции успешна и прерывать и прекращать ее будет неправильно.















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