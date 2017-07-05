Премьер провел телефонную беседу с президентом Венецианской комисссии

05.07.2017 10:44 Между премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио состоялся телефонный разговор.



Как сообщают в администрации правительства, президент Венецианской комиссии поблагодарил премьер-министра за активное участие в процессе конституционных изменений и те шаги, которые принимают власти в целях достижения широкого консенсуса в направлении продолжения диалога.



«Президент Венецианской комиссии назвал очень позитивным и полезным шаг властей, совершенный после его визита в Грузию в целях достижения широкого консенсуса, согласно которому партиям разрешено включать своего кандидата в мэры и в избирательные списки муниципального собрания. Это изменение имело большое значение для оппозиционных партий», - заявляют в администрации правительства.



По их информации, в конце беседы Джанни Букиккио заявил, что сегодня он настроен более оптимистично, и выразил надежду, что все субъекты, участвующие в процессе конституционных изменений, сделают конкретные шаги и следующий парламент будет более плюралистским.



В свою очередь, Георгий Квирикашвили поблагодарил Джанни Букиккио за активное сотрудничество и поддержку.















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