Грузия может попасть в Книгу рекордов Гиннеса по скорости принятия Конституции - президент

05.07.2017 11:20 Процесс конституционных изменений нужно остановить и без всяких эмоций вернуться к столу переговоров, - об этом в передаче «Арчевани» на канале «Рустави 2» заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



Маргвелашвили считает, что этот процесс нужно остановить, потому что он не основан на консенсусе.



«После того, как состоялся нулевой консенсус по конституции, после того, как Венецианская комиссия зафиксировала свою позицию, после того, как президент Венецианской комиссии многократно и разнообразно выразил свою возмущение, позиция была предельно ясной - то, что было принято в двух чтениях в крайне ускоренном порядке, с таким форсированием наверное мы можем войти в Книгу рекордов Гиннесса как страна, принимающая конституцию быстрее всех.



Сейчас нужно начать разговоры о том, чтобы остановиться и сызнова создать формат обсуждения. Говорить со своими согражданами, в том числе и оппозиционными партиями, не является унижением», - заявил Маргвелашвили.















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