Мы никогда не смиримся с исторической несправедливостью на нашей земле - президент

05.07.2017 11:27 Мы никогда не примиримся с той исторической несправедливостью и вандализмом, которые происходят на нашей земле, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили в телепрограмме «Арчевани» на канале «Рустави 2», отвечая на вопрос о том, какие существуют рычаги для остановки ползучей оккупации.



Как отметил президент, «эта непримиримость приведет нас к восстановлению территориальной целостности нашей родины. По словам Маргвелашвили, у этой ситуации несколько компонентов и один из них Россия.



«Первое это Российская Федерация, которая в 21 веке одновременно пытается быть игроком глобальной политики, быть среди тех великих стран, которые обусловливают порядок на нашей планете и, в то же время, на территории Европы в Грузии действует по совершенно средневековой логике, когда отношение таково – так как у меня есть оружие, то имеется власть, у меня есть военные подразделения, размещенные на твоей территории, я ежедневно буду создавать тебе сложности. Это та средневековая логика, от которой человечество давно отказалось. У Российской Федерации есть одна риторика, мы должны понаблюдать за тем, что они говорят – они говорят нам нечто очень болезненное, - чтобы мы приняли реальность. Это целенаправленная политика, чтобы поколебать нашу устойчивость и единство», - заявил Георгий Маргвелашвили.



Как отметил президент, в этой ситуации никто не должен расслабляться, ни президент, ни внешнеполитическое ведомство, ни оппозиция и ни рядовые граждане. «Ни в коем случае нельзя оставлять без внимания ни одного метра протягивания колючих заграждений, ни одного квадратного метра, которые захватывает оккупационная сила», - заявил Георгий Маргвелашвили.















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