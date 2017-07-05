Председатель парламента еще раз предлагает президенту обсудить конституционную реформу в прямом эфире

05.07.2017 15:09 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе еще раз предлагает президенту Георгию Маргвелашвили разговор о конституционной реформе в прямом эфире.



По его словам, в таком случае у общества создастся ясное представление о конституционной реформе.



«Я еще раз хочу призвать президента вместе сесть в прямом эфире и вместе говорить с обществом о конституционных изменениях. В таком случае у общества создастся ясное представление о содержании конституционной реформы. От таких односторонних разговоров общество, естественно, не может получить информацию. Мы предлагаем президенту очень хороший формат, этот формат подразумевает, что мы вместе сядем в прямом эфире перед обществом, вместе будем говорить о содержании конституционной реформы. Наше предложение в силе и мы по-прежнему надеемся, что этот формат состоится», - заявил председатель парламента.



Ранее спикер парламента уже предлагал президенту обсуждение конституции в прямом эфире. Взамен президент предложил провести встречу в президентском дворце, от чего Кобахидзе отказался.















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