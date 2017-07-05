Национальный регулятор сферы энергетики Грузии присоединяется к Совету своих европейских коллег

05.07.2017 15:12 Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) присоединилась к Совету европейских регулирующих органов по энергетике (CEER), где уже с 1 июля 2017 года будет принимать участие в работе в статусе наблюдателя.



"CEER – это голос национальных регуляторных органов сферы энергетики со всей Европы. Мы с радостью приветствуем GNERC в наших рядах экспертов и с нетерпением ждем совместной работы над тем, чтобы сделать реальностью чистую энергетику для всех европейцев", – отметил президент CEER Лорд Могг.



CEER служит платформой для регуляторов сферы энергетики, как внутри, так и за пределами границ стран-членов Европейского Союза. Широкое видение CEER в отношении привлечения и включения ключевых транзитных стран на периферии Европы в тесный диалог по энергетическим вопросам и в регуляторное сотрудничество полностью вписывается в приоритеты внешней политики Энергетического союза.















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