Парламент окончательно лишил семь городов статуса самоуправляемой единицы

05.07.2017 15:15 Парламент Грузии 30 июня, в третьем чтении, одобрил поправки к Кодексу местоного самоуправления и лишил семь из двенадцати самоуправляемых городов статуса самостоятельной самоуправляемой единицы.



Согласно поправкам, разработанным Министерством регионального развития и инфраструктуры, лишь пять самоуправляемых городов из двенадцати, включая – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми, сохранят свой статус, в то время как Телави, Мцхета, Гори, Ахалцихе, Амбролаури, Озургети и Зугдиди его утратят.



Семь новых городов наделили правом самоуправления в 2014 году, увеличив количество самоуправляемых городов с пяти до двенадцати. В то же время, муниципалитеты, из которых были выделены города, были сформированы в отдельные самоуправляемые единицы, и, тем самым, всего было создано 14 новых муниципалитетов.



Поправки, принятые 30 июня, подразумевают объединение созданных в 2014 году 14 муниципалитетов, путем интеграции самоуправляемых городов и прилегающих селений.



Как отмечается в сопровождающей законопроект пояснительной записке, механическое разделение муниципалитетов в 2014 году «не стало эффективным механизмом решения поставленных задач». В то же время, это привело к «удвоению административных расходов». По словам авторов законопроекта, объединение муниципалитетов обеспечит «эффективное управление», а так же позволит «увеличить объем капитальных расходов, что благоприятно отразится на социальном и экономическом состоянии населения».



Согласно тем же поправкам, прежние названия исполнительных органов самоуправления - «гамгеоба» и «гамгебели», будут сменены на, соответственно, «мэрию» и «мэра». «Вместо двух, по сути - одинаковых должностей, будет только одна должность - мэра», - говорится в пояснительной записке.



30 июня, на пленарном заседании Парламента, вместе с Кодексом местного самоуправления, поправки так же были внесены и в Избирательный кодекс Грузии.



Новые нормы, уточняют количество мажоритарных депутатов, избираемых от городов в законодательные собрания (сакребуло) муниципалитетов. В частности, города с населением от четырёх до 10 тысяч – будут избирать по два мажоритарных депутата, с населением до 20 тысяч – по три депутата, а с населением до 35 тысяч – по четыре депутата.



Лишение семи городов статуса самостоятельной самоуправляемой единицы вызвало негативные отзывы оппозиционных фракций Парламента, которые назвали этот процесс «шагом назад».

«Не прошло и трёх лет, как вы уже признаете, что совершили ошибку. И сегодня вы проводите эту реформу на фоне лжи», - заявил 29 июня на заседании Парламента член Европейской Грузии, Ираклий Абесадзе.



По словам другого депутата, Серго Ратиани, законодательные поправки свидетельствуют «регресс» и являются «контр-реформой. Сегодня мы меняем закон, который приняли три года назад... Фактически упразднение самоуправляемых городов - это шаг назад, как в политическом, так и в экономическом направлениях... Это регресс. Это контр-реформа... Пройдет время и вы будете сожалеть», - заявил член оппозиционной фракции Европейская Грузия.



Отличное мнение высказал член Грузинской мечты, Георгий Кахиани, назвав принятие законопроекта «правильным» решением. «У нас своя позиция. Мы принимаем правильное решение и мы далеки от популизма». Обращаясь к оппозиции, он сказал: «То, о чем говорите вы, полностью замаскировано популизмом. А мы никогда не принимали и не будем принимать популистские решения. Мы будем принимать такие решения, которые будут способствовать развитию страны и местного самоуправления».



Согласно Кодексу местного самоуправления, решение о создании и ликвидации муниципалитетов принимает Парламент Грузии. 15 июня, рассмотрев обращение соответствующих муниципалитетов и распоряжение Правительства, Парламент воспользовался своим полномочием и принял решение о слиянии самоуправляемых городов - Телави, Мцхеты, Гори, Ахалцихе, Амбролаури, Озургети и Зугдиди – с одноимёнными муниципалитетами. Это решение вступит в силу в день объявления даты выборов в органы местного самоуправления, и соответственно, население указанных самоуправляемых единиц уже будет избирать сакребуло и мэров объединённых муниципалитетов.



Неправительственные организации обжаловали постановление Парламента об объединении муниципалитетов в судебном порядке. По их мнению, вопрос об объединении самоуправляемых единиц должен решаться, пройдя публичные слушания с участием местного населения. «Власть практически отказалась от публичных обсуждений, решив вопрос за закрытыми дверьми, в форсированном режиме. Тем самым, были нарушены требования Кодекса местного самоуправления о необходимости публичных консультаций с населением», - сказано в информации опубликованной Фондом «Открытое общество - Грузия».



Неправительственные организации так же обратились к Президенту Грузии с просьбой, не подписывать законопроект и вернуть его с мотивированными замечаниями Парламенту Грузии. Они так же выразили готовность, встретиться с Президентом и детально обсудить вопрос.



На просьбу отозвалась парламентский секретарь Президента, Анна Долидзе, которая пообещала рассмотреть заявление неправительственных организаций.



«Президент изначально относился скептически к поправкам, касающихся местного самоуправления... Естественно, мы внимательно изучим обращение неправительственных организаций, ознакомимся с принятым законопроектом и рассмотрим возможность отказа от его подписания», - заявила Анна Долидзе.



Civil Georgia











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