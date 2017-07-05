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Маргвелашвили: Роль Саакашвили оценит история, у меня нет к нему вопросов


05.07.2017   15:22
«Меня с господином Саакашвили связывает давнее политическое противостояние» - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в передаче "Арчевани" телекомпании "Рустави 2".

Маргвелашвили отметил, что в ходе визита президента Украины Петра Порошенко тему Саакашвили он поднимать не намерен.

"Меня с господином Саакашвили связывает давнее политическое противостояние с первого же дня создания "Единого национального движения". Я закончил отношения с Саакашвили, когда он закончил политическую деятельность. Политически отношения между нами закончились, когда он прекратил президентство, и я не вижу необходимости диалога с ним. Он был дважды президентом Грузии, его роль оценит история, у меня нет вопросов к нему"- заявил действующий президент Грузии.

По его же словам, после прибытия президента Украины запланирована встреча с ним, однако разговор коснется не экстрадиции Михеила Саакашвили, а отношений между двумя странами.

"Со мной этот вопрос, разумеется, не был запланирован, и я никоим образом не думаю поднимать этот вопрос"- заявил Георгий Маргвелашвили.






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