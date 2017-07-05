Реформа самоуправления в Грузии: НПО настаивают на вето

05.07.2017 15:34 Неправительственные организации призвали президента Грузии Георгия Маргвелашвили воспользоваться правом вето и не подписывать пакет законопроектов о реформировании системы самоуправления.



Парламент Грузии на прошлой неделе принял пакет поправок, согласно которым 7 из 12 самоуправляемых городов должны лишиться своего статуса. Также предусмотрено упразднение должности главы районной администрации – гамгебели, который является высшим должностным лицом местной власти. Их сменят мэры районов.



Статуса самоуправляемых городов лишаются Амбролаури, Ахалцихе, Гори, Зугдиди, Телави, Мцхета и Озургети, которые получили его в 2014 году перед выборами в органы местного самоуправления.



Представители десяти НПО уже встретились с представителями администрации президента и ознакомили их со своими требованиями.



"При принятии решения о лишении статуса семи городов были нарушены правовые нормы, никто не спросил мнения населения, поэтому мы предложили президенту воспользоваться правом вето, которое даст нам возможность продолжить борьбу за сохранение статуса этих городов",- заявил представитель НПО "Агентство гражданского развития" Звиад Девдариани в эфире Первого канала ОВГ.



"Президент был скептически настроен в отношении изменений в этом законопроекте, особенно касающихся упразднения статуса семи самоуправляемых городов. Мы все привыкли, что Гори и Телави — это города", — озвучила мнение президента его парламентский секретарь Анна Долидзе в эфире TV Pirveli.



Для председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе позиция неправительственных организаций непонятна.



"Мы попросили неправительственные организации представить свои аргументы и контраргументы по поводу реформы самоуправления, и они не смогли представить свои контраргументы. Исходя из этого их позиция нам непонятна", — сказал Кобахидзе.



Если президент воспользуется правом вето, то парламент Грузии для его преодоления должен будет собраться на внеочередную сессию и проголосовать за пакет поправок в трех чтениях.



Вступление поправок в силу планируется 1 августа, до начала предвыборной кампании перед выборами в органы местного самоуправления.



Население Грузии в октябре будет выбирать местные законодательные органы (сакребуло), а также градоначальников и глав районов. Предвыборная кампания должна начаться за 60 дней до выборов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

