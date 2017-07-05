Премьер Грузии поздравил Марию Габриэль с назначением на должность еврокомиссара

05.07.2017 15:36 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Марию Габриэль с назначением на должность комиссара ЕС по вопросам цифровой экономики и цифрового общества.



38-летний болгарский политик, Мария Габриэль была спецдокладчиком по безвизовому режиму для Грузии. Именно она предоставляла европарламентариям информацию о текущей политической ситуации в Грузии и регулярно обращались к структурам ЕС с призывом как можно скорее одобрить безвизовый режим для граждан этой страны.



«Грузия искренне поздравляет своего дорогого друга и убежденного сторонника Марию Габриэль с ее огромным успехом. Она является самым молодым комиссаром ЕС в истории», — написал Квирикашили в своем твиттере.



За назначение Габриэль на должность еврокомиссара от Болгарии проголосовали 517 депутатов из 751. 77 депутатов проголосовали «против» и 89 «воздержались».



Деятельность Марии Габриэль на новой должности будет сосредоточена на вопросах, связанных с внедрением единого цифрового рынка в Европе.



"Новости-Грузия"











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