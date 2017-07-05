ОБСЕ может признать Россию оккупантом

05.07.2017 17:12 Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в скором времени может признать Россию оккупантом, пишет «Корреспондент».



В частности, комитетом по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ был подготовлен проект резолюции, в котором Россия признается оккупантом. По мнению авторов документа, Россия должна вернуть Украине Крым и Донбасс.



Вместе с тем в документе отмечается, что "определенные районы Донецкой и Луганской областей контролируются российскими гибридными силами".



Кроме того в резолюции есть требование о предоставлении наблюдателям ОБСЕ беспрепятственного передвижения по Крыму.



Авторы документа утверждают, что они поддерживают Минский протокол и Минский меморандум по урегулированию ситуации на востоке Украины, и призывают стороны конфликта отвести вооружение.















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