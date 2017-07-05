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ОБСЕ может признать Россию оккупантом


05.07.2017   17:12
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в скором времени может признать Россию оккупантом, пишет «Корреспондент».

В частности, комитетом по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ был подготовлен проект резолюции, в котором Россия признается оккупантом. По мнению авторов документа, Россия должна вернуть Украине Крым и Донбасс.

Вместе с тем в документе отмечается, что "определенные районы Донецкой и Луганской областей контролируются российскими гибридными силами".

Кроме того в резолюции есть требование о предоставлении наблюдателям ОБСЕ беспрепятственного передвижения по Крыму.

Авторы документа утверждают, что они поддерживают Минский протокол и Минский меморандум по урегулированию ситуации на востоке Украины, и призывают стороны конфликта отвести вооружение.






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