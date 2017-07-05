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Президент Грузии потребовал остановить процесс внесения изменений в конституцию


05.07.2017   17:49
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили требует остановить процесс принятия обновленной конституции, так как он не является легитимным. Об этом заявила политический советник президента Пикрия Чихрадзе на встрече, посвященной изменениям в конституции.

В дискуссии принимали участие представители оппозиционных партий, неправительственного сектора, а также дипломатического корпуса.

«После того, как была сделана международная оценка, уже никто не спорит по поводу того, что сегодня мы получили документ низкой легитимности, который был принят без консенсуса», — сказал Чихрадзе.

По ее словам, «этот процесс должен быть остановлен и следует начать новый формат диалога, который будет адекватно отвечать требованиям грузинского и международного сообщества».

Парламент Грузии по инициативе правящей партии уже принял поправки в конституцию в двух чтениях и собирается провести третье, окончательное слушание на осенней сессии. Однако новый вариант конституции не поддерживает ни президент, ни ведущие оппозиционные силы, ни авторитетные неправительственные организации. На этом фоне в легитимности процесса усомнился глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который призвал политические силы достичь консенсуса по вопросу изменений конституции.

Конституционная комиссия завершила работу над поправками в главный закон страны в мае 2017 года. Согласно запланированным изменениям, парламент из 150 депутатов будет избираться не по смешанной системе (77 по пропорциональным спискам и 73 по мажоритарным одномандатным округам), а полностью по пропорциональной.

Венецианская комиссия одобрила переход на пропорциональную систему выборов, однако позже выяснилось, что это нововведение вступит в силу не к предстоящим выборам парламента в 2020 году, а только через семь лет — в 2024.

Именно это обстоятельно вызывает главные нарекания со стороны Венецианской комиссии, оппозиции и НПО.

Кроме того, меняется и система выборов президента Грузии. Теперь главу государства будут выбирать не все граждане страны путем прямого голосования, а 300 выборщиков. Выборщиками будут депутаты парламента, лены Верховных Советов Абхазии (в изгнании) и Аджарии, а также представители органов самоуправления регионов.

При этом с 35 до 40 лет увеличивается минимальный возраст для кандидата в президенты.

Важным изменением также является появление в конституции запрета на продажу иностранцам земли сельскохозяйственного назначения. Ранее этого указания в главном законе страны не было.

Кроме того, в конституции появится более четкое определение брака – согласно новой версии, брак — это не союз двух людей, а союз мужчины и женщины.

"Новости-Грузия"





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