Высший Совет Юстиции провел первое заседание в обновленном составе

05.07.2017 17:57 Высший Совет Юстиции, главный координирующий орган судебной системы, 3 июля провел первое заседание в обновленном составе. На заседании, большинством голосов, на пятилетний срок, председателем Тбилисского городского суда был избран судья – Василий Мшвениерадзе.



Состоящий из 15 членов Высший Совет Юстиции, в июне 2017 года, был обновлен восемью членами. Четыре вакансии по квоте судей были заполнены органом самоуправления судей. Еще четыре места, зарезервированные для членов не из судебной системы, были укомплектованы Парламентом Грузии, посредством конкурса.



21 июня, Парламент Грузии, тайным голосованием, утвердил Назибролу Джанезашвили, Ирму Гелашвили, Левана Гзиришвили и Зазу Харебава в качестве членов Высшего Совета Юстиции, не представляющих судебную систему. А 24 июня, на 21-ой внеочередной Конференции судей, двумя третями голосов, членами Совета от судебной системы были выбраны судьи – Иралкий Шенгелия, Ираклий Бондаренко, Дмитрий Гвритишвили и Василий Мшвениерадзе. На той же конференции, из действующих членов Совета юстиции, секретарем Совета был избран судья – Георгий Микаутадзе, который стал членом Совета в апреле 2017 года.



Процесс отбора новых членов Совета раскритиковала коалиция неправительственных организаций под названием «За независимое и прозрачное правосудие». В обнародованном 3 июля заявлении, которое было направлено обновленному Совету юстиции, коалиция обращает внимание на недостатки процедур отбора новых членов, и, в то же время, вырожает готовность сотрудничать с Советом.



Говоря о процессе отбора членов Совета, не представляющих систему правосудия, коалиция подчеркивает формальный характер отборочных процедур и отмечает, что «к сожалению, законодательный орган не смог своевременно прописать в своём регламенте процедуру рассмотрения и оценки кандидатов».



«Не смотря на высокий общественный интерес, ни у членов [юридического] комитета, ни у присутствующих на заседании других лиц не было возможности задать конкретные вопросы кандидатам в члены Совета», - сказано в заявлении коалиции.



Схожие претензии коалиция предъявила и Конференции судей. В своем заявлении, неправительственные организации отмечают, что у кандидатов не было возможности изложить свое видение, а у участвующих в конференции судей ко своим коллегам никаких вопросов не возникло.



«Коалиция нераз призывала Конференцию, задавать вопросы и дать возможность судьям номинированным в члены Совета, представить свое видение существующего положения, достижений и вызовов в судебной системе. К сожалению, этот призыв остался неуслышанным и на этот раз», - говорится в заявлении.



На фоне критических замечаний, коалиция выражает готовность сотрудничать с Высшим Советом Юстиции и призывает Совет, провести, совместно с другими ветвями власти, существенные реформы в судебной системе.



Согласно закону «Об общих судах», Высший Совет Юстиции является координирующим органом судебной власти. Он создан для обеспечения независимости судов, а так же - качественного и эффективного правосудия. К полномочиям Совета относятся: назначение и смещение судей (за исключением председателя и членов Верховного суда), ведение дисциплинарного производства в отношении судей. Совет правомочен разрабатывать предложения по судебной реформе.



В соответствии с законом, Совет состоит из 15 членов и включает в себя: председателя Верховного суда; восемь судей избранных Конференцией судей; а так же шесть членов, не представляющих судебную систему, из которых пять избирает Парламент, а одного назначает Президент Грузии.



Стоит отметить, что действующая модель формирования Высшего Совета Юстиции была разработана в 2013 году правительством Грузинской Мечты, в рамках реформы системы правосудия.



Законодательные и институциональные новшества в судебной системе внедрялись поэтапно. Последние законодательные поправки, именуемые «третьей волной реформ», были приняты в феврале 2017 года, после преодоления Парламентом президентского вето.



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