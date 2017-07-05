Молдова, Грузия и Украина просят Брюссель обсудить возможность их членства в ЕС

05.07.2017 17:58



"Главы трех парламентов подписали совместное заявление, в котором просят Европейский парламент принять резолюцию, чтобы озвучить перспективы членства этих государств в ЕС", - сказал Канду.



Он отметил, что заявление будет направлено в Брюссель в преддверии саммита Восточного партнерства, который запланирован на осень текущего года.



"В складывающейся геополитической ситуации это будет хорошим стимулом для продолжения реформ в трех странах, которые подписали соглашения об ассоциации с ЕС", - отметил спикер.



Источник: ТАСС Парламенты Молдовы, Грузии и Украины подготовили совместную декларацию, в которой попросят поднять в Брюсселе вопрос о возможности своего членства в ЕС. Об этом проинформировал на брифинге в среду председатель законодательного органа Молдавии Андриан Канду."Главы трех парламентов подписали совместное заявление, в котором просят Европейский парламент принять резолюцию, чтобы озвучить перспективы членства этих государств в ЕС", - сказал Канду.Он отметил, что заявление будет направлено в Брюссель в преддверии саммита Восточного партнерства, который запланирован на осень текущего года."В складывающейся геополитической ситуации это будет хорошим стимулом для продолжения реформ в трех странах, которые подписали соглашения об ассоциации с ЕС", - отметил спикер.











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