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Молдова, Грузия и Украина просят Брюссель обсудить возможность их членства в ЕС


05.07.2017   17:58
Парламенты Молдовы, Грузии и Украины подготовили совместную декларацию, в которой попросят поднять в Брюсселе вопрос о возможности своего членства в ЕС. Об этом проинформировал на брифинге в среду председатель законодательного органа Молдавии Андриан Канду.

"Главы трех парламентов подписали совместное заявление, в котором просят Европейский парламент принять резолюцию, чтобы озвучить перспективы членства этих государств в ЕС", - сказал Канду.

Он отметил, что заявление будет направлено в Брюссель в преддверии саммита Восточного партнерства, который запланирован на осень текущего года.

"В складывающейся геополитической ситуации это будет хорошим стимулом для продолжения реформ в трех странах, которые подписали соглашения об ассоциации с ЕС", - отметил спикер.

Источник: ТАСС





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