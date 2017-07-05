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В доме депутат от ЕНД провели обыск
05.07.2017 18:47
В жилом доме кандидата в мажоритарные депутаты Глдани в тбилисское сакребуло (собрание) от «Национального движения» Гочи Кокая проведен обыск.
Как сообщают в «Национальном движении», следственные действия провели сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ).
«Представители СГБ объяснили Гоче Кокая, что на основании показаний некого Гвазава искали какой-то поддельный документ, однако документ этот обнаружить не смогли. Обыск проводился в течение 2 часов. В завершение был составлен протокол, забрали личный мобильный телефон Кокая в опечатанном состоянии», - сообщили в партии.
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