Грузия лидирует среди 39 стран Европы по количеству праздничных дней в году

05.07.2017 19:40 "Институт развития свободы информации" со ссылкой на украинский интернет-портал Bird in Flight распространил информацию о том, что по количеству праздничных дней среди 39 стран Европы лидирует Грузия. По статистике, в Европе в среднем 11 праздничных дней. Больше всех, 16 дней у Словакии, а меньше всех- 7 дней у Королевства Нидерландов.



Касательно Грузии, Кодексом труда предусмотрено 17 выходных дней (включая субботу и Пасху). К ним относятся: 1 и 2 января – новогодние праздники, 7 января - Рождество Господа Бога Иисуса Христа; 19 января – Крещение Господа Бога Иисуса Христа; 3 марта – день матери; 8 марта - Международный женский день; 9 апреля-День принятия акта восстановления государственной независимости Грузии, национального единства и гражданского согласия и поминовения погибших за родину; Пасхальные дни - Страстная пятница, суббота, Воскресение Господа Бога Иисуса Христа; День поминовения усопших – следующий день Воскресения, понедельник (переходные даты);



9 мая - День победы над фашизмом; 12 мая - день основателя Апостольской Грузинской Церкви, Святого апостола Андрея Первозванного; 26 мая - День независимости Грузии; 28 августа – День Успения Пресвятой Девы Марии (Мариамоба); 14 октября – Мцхетоба (праздник Светицховлоба, ризы Господня); 23 ноября – День Святого Георгия.



"Поскольку Воскресение Христова всегда совпадает с воскресеньем, авторы статьи не отнесли его и предшествующую ему Страстную субботу к выходным дням. Если использовать методологию украинского сайта, и не считать Страстную субботу и Воскресение, получается, что в Грузии 15 праздничных дней. По этой цифре Грузия наряду со Словакией получается лидером Европы. В то же время 15 марта 2017 года комитет образования, науки и культуры парламента Грузии поддержал инициативу объявить день дидгорской битвы, 12 августа, "Днем великой победы Грузии", и сделать его выходным. Если это предложение будет принято, Грузия опередит Словакию по количеству праздничных дней, и будет первой в Европе"- говорится в информации.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

