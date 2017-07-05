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Вашадзе: России никакую цену не приходится платить за провокации


05.07.2017   20:07
Поскольку в международных организациях сняли давление с России, ей никакую цену не приходится платить за эти провокации - заявил "Рустави 2" представитель "Национального движения" Григол Вашадзе в связи с установлением российскими военными в Бершуети баннера, обозначающего т.н. границу.

По предположению Вашадзе, тем самым Россия хочет, чтобы граждане Грузии привыкли к таким фактам, или внести в грузинское общество раскол.

"В один день похитят гражданина Грузии, на другой день передвинут границу на 500 метров. Они знают, что на это у власти Грузии фактически не будет никакой реакции. Между тем реакция должна быть молниеносной. Передвижение линии оккупации вглубь страны служит единственной цели, чтобы в лучшем случае граждане Грузии свыклись с оккупацией, в худшем случае - внести раскол в грузинское общество, и заставить ежедневно говорить о России"- заявил Григол Вашадзе.

В селе Бершуети российские военные установили баннер, указывающий на т.н. границу. По информации СГБ, в результате этого сельскохозяйственные угодья нескольких местных жителей частично оказались за линией оккупации.







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