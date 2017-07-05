Кобахидзе: Выборы президента непрямым путем начнутся с 2024 года

05.07.2017 20:49 Выборы президента непрямым путем начнутся с 2024 года, это значит, что нынешний президент сможет участвовать в президентских выборах 2018 года, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на встрече с членами парламентского комитета ассоциирования Евросоюза и Грузии, где говорил о конституционных изменениях.



Как отметил председатель парламента, в рамках конституционных изменений было много спекуляций по поводу роли президента. По его словам, политические партии и сам президент заявляли, что эта реформа была направлена против президента.



«В конце концов, мы предотвратили спекуляции любого типа. В первую очередь, выборы президента непрямым путем начнутся только с 2024 года. Это означает, что нынешний президент будет иметь возможность участвовать в президентских выборах 2018 года. В этом плане мы исключили всевозможные спекуляции. Статус президента остается тем же. Что касается компетенции президента, мы не вносили значительных изменений. Были спекуляции, будто это было целью конституционной реформы. Мы исключили любую возможность для подобных спекуляций», - заявил Ираклий Кобахидзе.















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