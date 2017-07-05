Кандидат в депутаты от ЕНД считает, что имеет место его политическое преследование

05.07.2017 21:06 Правоохранители завершили обыск в доме кандидата в мажоритарные депутаты от "Единого национального движения" Гочи Кокая. В его квартире ничего не обнаружено. Сам Гоча Кокая говорит, что часто замечал в своем дворе представителей СГБ, и считает это политическим преследованием.



"Я очень много раз замечал машины безопасности во дворе моего дома. Кроме того, во время любого моего передвижения Служба безопасности следовала за мной, и я с тех пор вижу, что всячески стараются осуществить мое политическое преследование"- заявил Гоча Кокая.



Согласно информации СГБ, обыск в доме Гочи Кокая был связан с задержанием одного гражданина по факту помощи в получении взятки.



По заявлению адвоката и члена политсовета "Единого национального движения", Георгия Ониани, активист "Грузинской мечты" обвиняет Гочу Кокая, что член ЕНД сделал ему документы для отсрочки обязательной военной службы.



"У него вообще не было никакого соприкосновения с тем документом, о котором идет разговор. Не только у той службы, в целом он не мог, не имел никакого рычага, чтобы выдать документ такого рода. Пришли, обыскали всю квартиру, обыскали самого Гочу Кокая. Никакого бланка, документа, никакой печати, что подтвердило бы связь господина Гочи с этим делом, не нашли"- заявил Георгий Ониани.



Данный обыск напрямую связан с задержанием сегодня представителя Службы по делам ветеранов Тамаза Иналишвили по обвинению в получении взятки. Согласно следствию, Иналишвили обвиняется в том, что обещал гражданину Грузии отсрочить на три года призыв на обязательную военную службу с помощью своего знакомого в представительстве правительства А/Р Абхазии, взамен чего потребовал заплатить за это 1000 долларов США.















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