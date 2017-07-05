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Катар отказался выполнять требования арабских стран
05.07.2017 22:39
Арабская "четверка" подтвердила отказ Катара от выполнения требований и выразила сожаление в связи с такой позицией Дохи, говорится в заявлении, принятом по итогам заседания глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта в Каире, передает РИА Новости.
"Мы выразили сожаление в связи с отрицательным ответом, поступившим от Катара, который свидетельствует о пренебрежении и несерьёзном подходе к проблеме", - говорится в документе, который зачитал глава МИД Египта Самех Шукри.
В связи с этим министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что его страна вместе с ОАЭ, Бахрейном и Египтом продолжат политический и экономический бойкот Катара, а дополнительные меры будут приняты после консультаций.
Следующий раунд переговоров решено провести в Манаме. Дата встречи пока не называется.
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