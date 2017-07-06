МИД РФ, как обычно, называет «пропагандистской уткой» захват территории Грузии

06.07.2017 10:57 На 7 июля в Праге пройдет очередная встреча замминистра иностранных дел России Григория Карасина со специальным представителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией 3урабом Абашидзе. Во встрече примут участие представители транспортных ведомств двух стран. Информацию об этом распространяет МИД РФ.



Согласно размещенному на веб-странице ведомства заявлению, в ходе консультаций будет продолжено обсуждение практических вопросов нормализации и развития российско-грузинских связей в сферах торговли, транспорта, гуманитарных контактов. Стороны обменяются мнениями и по весьма актуальной теме реализации соглашения 2011 г. о механизме таможенного администрирования и мониторинга региональной торговли.



По информации министерства, на этом направлении сторонами при содействии Швейцарии уже проделана большая подготовительная работа. Есть реальная возможность выйти на скорое подписание контрактов, необходимых для практической реализации соглашения. «Надеемся, что Тбилиси предоставит давно запрошенные российской стороной разъяснения по вопросу таможенного оформления грузов на грузинской территории», - отмечается в заявлении.



В этом же заявлении российское внешнеполитическое ведомство откликается на факты захвата территории Грузии т.н. югоосетинской стороной. «К сожалению, как часто бывает, канун пражской встречи оказался омрачен информационной провокацией. Фабрикуемые в таких случаях «пропагандистские утки» на редкость однообразны. Из Тбилиси в очередной раз прозвучали утверждения, что югоосетинская сторона устанавливает свои пограничные знаки якобы в глубине грузинской территории. Не сомневаемся, что рассмотрение этого вопроса в рамках действующего Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, как и во всех предыдущих случаях, убедительно покажет ложность этих абсурдных претензий. Противникам российско-грузинской нормализации не удастся помешать конструктивному проведению встречи в Праге», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.















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