Российские компании тратят миллионы евро на лоббирование в ЕС

06.07.2017 11:48 Российские компании, несмотря на санкции, тратят миллионы евро на лоббирование своих интересов в странах Евросоюза. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Transparency International.



По данным организации, наибольшую активность в этой сфере демонстрирует «Газпром», ежегодные траты которого на эти цели составляют не менее 900 тысяч евро. Так, в Австрии, по данным Transparency, «Газпром» в год тратит более 100 тысяч евро, а его интересы представляет нефтегазовая компания OMV, которая также является участником проекта «Северный поток».



На слушаниях в Еврокомиссии о ценах на энергоносители интересы «Газпрома» представляла Французская независимая ассоциация электроэнергии и газа. Проект «Южный поток» лоббировала Geoplin из Словении.



По данным Transparency, продвижением своих интересов через различные европейские компании занимаются Сбербанк, Российские железные дороги и «Росатом». В российских корпорациях утверждают, что это не лоббизм, а обычный пиар.



При этом, как отмечают «Ведомости», реальные цифры могут быть намного больше, так как в открытых реестрах публикуются данные только о некоторых лоббистах из-за различных подходов к лоббизму в разных странах ЕС. Такое положение дел вызывает предпосылки для коррупции, считают в Transparency International.















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