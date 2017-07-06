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Квирикашвили: У Кахи Каладзе конкурентов нет
06.07.2017 12:19
«Мы думаем, что в абсолютно честной борьбе у Кахи Каладзе конкурентов нет и он обязательно победит на выборах», - об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Как отметил премьер, это последнее заседание правительства для Кахи Каладзе в амплуа министра энергетики, и Квирикашвили поблагодарил его за работу.
«За время пребывания Каладзе в должности министра было осуществлено очень много важных проектов. По грубым подсчетам, это прямые иностранные инвестиции на сумму около 1,2 млрд долларов. Были построены 18 гидро-, 2 тепло- и ветряная электростанция. Заложено основание для строительства первой солнечной электростанции», - заявил Квирикашвили.
Премьер-министр уверен, что Каха Каладзе победит на выборах.
«Мы думаем, что в абсолютно честной борьбе у Кахи Каладзе конкурентов нет и он обязательно победит на выборах и, разумеется, сделает многое для нашей столицы. Хочу еще раз поблагодарить его и пожелать успехов в достижении новых высот», - заявил Квирикашвили.
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