Сможет ли Элисашвили победить правящую партию?

06.07.2017 12:21 «Депутат муниципального собрания Алеко Элисашвили принял решение об участии в выборах в органы самоуправления. Он собирается участвовать в выборах в качестве независимого кандидата - «решение принято, я сообщу его избирателям через несколько дней - что я решил, как решил и что собираюсь делать», - заявил Элисашвили. По его словам, возможно, на этой неделе он заявит о решении баллотироваться в мэры - «Я не собираюсь с кем-либо объединяться. Моими сторонниками будут люди. В муниципальное собрание я попал как независимый кандидат. Я зависел от народа и не собираюсь этого менять», - заявил Элисашвили., по словам которого, для него самым серьезным конкурентом будет кандидат от правящей партии. «Сможет ли Элисашвили победить правящую партию?» - с таким вопросом мы обратились к представителям общественности», - пишет газета «Резонанси».



«Думаю, Элисашвили будет сложно победить правящую партию. Причиной этого является использование административного ресурса со стороны правящей партии. Также у Элисашвили нет необходимого рейтинга, несмотря на его популистские шаги», - заявил в беседе с корреспондентом издания поэт Михаил Ганишашвили.



«Не сможет. Я знаю его позицию. Во многом я с ним согласен, но реальность другая. Победить Каху Каладзе никто не сможет... Нужно обратить внимание на то, сколько человек придет на выборы. На каждые выборы идет все меньше народу и легитимность очередных выборов может оказаться под вопросом. Это большая опасность для правительства. Нигилизм, утрата веры - первый показатель этого. Поэтому Каладзе придется много трудиться, чтобы как-нибудь победить этот нигилизм и увеличить доверие к правительству», - отметил астролог Михаил Цагарели.



«Никто не сможет победить правящую партию. Во-первых, у Элисашвили нет никакого рейтинга, во-вторых, народ должен хотеть сменить власть и пойти на выборы, а народ, на мой взгляд, не собирается идти на выборы. Те, кто пойдут, будут или проданы, или заинтересованы», - считает актер Гия Бурджанадзе.



«Мечта» создала такую избирательную систему, что сегодня победа другого кандидата просто исключена. Какими возможностями и талантом он бы не обладал, при максимальном использовании административного ресурса власти смогут победить всех кандидатов», - заключил поэт Важа Отарашвили.















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