Постпред США при ООН заявила о готовности применить военную силу против КНДР

06.07.2017 12:31 Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты могут применить военную силу против Северной Кореи, если сочтут это необходимым. Об этом сообщает Reuters.



«Мы готовы использовать все возможности для того, чтобы защитить себя и своих союзников. На нашей стороне значительная военная мощь. Мы применим ее, если не будет другого выхода, но мы не хотим, чтобы нас не вынуждали», — сказала дипломат на заседании СБ ООН по теме испытания Северной Кореей межконтинентальных баллистических ракет.



Никки Хейли подчеркнула, что США «не стремятся к конфронтации на Корейском полуострове» и предпочли бы решить проблему КНДР дипломатическим путем, но, по ее словам, последние действия руководителей КНДР «закрывают возможности дипломатического решения проблемы».



В свою очередь, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предостерег членов СБ ООН против использования военной силы против КНДР. «Думаю, что северокорейский вопрос должен быть решен мирными средствами», — заявил он.















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