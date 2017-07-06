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После задействования 100-балльной системы число автодорожных штрафов уменьшилось - МВД
06.07.2017 12:34
После задействования 100-балльной системы количество штрафов уменьшилось. В МВД заявили, что 1 июля патрульными инспекторами всего было зафиксировано 2 805 штрафных нарушений закона по всей Грузии, что на 280 штрафных квитанций меньше по сравнению с аналогичным днем минувшей недели.
"1 июля патрульные инспектора в целом зафиксировали 2 805 штрафных нарушений закона. Если сравнить эту цифру с данными недельной давности, то есть 24 июня, налицо уменьшение на 280 штрафных квитанций. Следовательно, сразу же, как только изменение заработало, количество штрафов уменьшилось. Касательно 3 июля, по сравнению с данными прошлой недели налицо на 943 административных штрафов меньше.
1 июля по 100 очковой системе были оштрафованы 1 331 граждан. Штрафы преимущественно были выписаны за превышение скорости, пересечение осевой линии, не использование ремня, и разговор по мобильному телефону. Что касается суммарной статистики, в настоящее время данные обрабатываются, и в случае заинтересованности мы поэтапно сообщим обществу"- заявила в разговоре с "Деловым утром" представитель департамента исследования и развития МВД Кетеван Татуашвили.
Наряду с 100-балльной системой, с 1 июля также заработал бесконтактный патруль. На данное время бесконтактный патруль осуществляет инспекцию на трех локациях по всему Тбилиси.
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