Президент Грузии помиловал 170 осужденных

06.07.2017 13:04 Президент Грузии сегодня подписал акт о помиловании, согласно которому им помилованы 170 осужденных. Как заявил председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе на проведенной сегодня в президентском дворце пресс-конференции, среди помилованных 9 женщин, есть и несовершеннолетние.



Как отметил Звиад Коридзе, 120 осужденных сегодня же покинут учреждения по исполнению наказаний, остальным же сокращен срок отбывания наказания.



По информации Коридзе, комиссия по помилованию всего рассмотрела дела 1073 заключенных.



Распоряжение президента о помиловании уже направлено Министерству по исполнению наказаний.

















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