Оппозиция предлагает власти диалог по конституционным поправкам

06.07.2017 13:59 Оппозиционные партии предлагают властям начать диалог с целью подготовки «компромиссного варианта» конституционных поправок.



В связи с этим, по инициативе Координационного совета, состоящего из 15 квалифицированных оппозиционных партий, прошла встреча, в которой участвовали парламентская оппозиция, политический секретарь президента, а также представители аккредитованного в Тбилиси дипломатического корпуса, неправительственных организаций и Аппарата народного защитника.



Основное недовольство оппозиционного спектра в проекте конституционных поправок, который уже принят Парламентом в первом и втором слушаниях, вызывают нормы, связанные с избирательным процессом.



Оппозиция выражает протест в связи с перенесением срока вхождения в силу перехода на пропорциональную избирательную систему до 2024 года, а также в связи с лишением партий права на формирование предвыборных блоков.



Оппозиция также требует, чтобы решение о снижении избирательного барьера с 5% до 3% не оставалось в качестве переходного положения, которое будет действовать только до 2020 года, а чтобы оно превратилось в постоянную конституционную норму, по которой будут проходить и последующие парламентские выборы.



На встрече было отмечено, что по вопросам парламентской избирательной системы и регистрации избирательных блоков не достигнут консенсус.



«Оппозиционные партии подтвердили, что готовы к диалогу, чтобы к третьему слушанию принять компромиссный проект. Мы готовы обсудить в процессе консультаций, как вопросы конституционной реформы, также и другие инициативы, которые связаны с избирательной средой», - говорится в совместном обращении, принятом на встрече.



«Хочу оставить надежду, и позиция президента такова, что мы должны попытаться и в первую очередь обратиться к власти с этой точки зрения, чтобы были сделаны шаги для того, чтобы заново появилось пространство для диалога, согласия, консенсуса, чтобы придать этому процессу легитимацию», - заявила на встрече политический секретарь президента Пикрия Чихрадзе.



На обращение оппозиции сегодня же откликнулся председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который с официальным визитом посещает Страсбург. По его словам, Грузинская мечта приветствует любые консультации.



«Мы приветствуем консультации любого типа по конституционной реформе и мы готовы подключиться к этим консультациям. Для нас очень важно то, чтобы состоялся общий консенсус в связи с документом и Грузинская мечта сделает все ради этого», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Проект конституционных поправок был принят законодательным органом страны в первом и втором слушании в июне, на внеочередной сессии. Национальное движение и Альянс патриотов объявили бойкот этим заседаниям, на которых обсуждались конституционные поправки, а Европейская Грузия покинула зал заседаний в знак протеста после обсуждения в первом слушании.



Обсуждение и принятие проекта конституционных изменений в третьем слушании планируется на осенней сессии Парламента.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

