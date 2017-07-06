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Керсти Кальюлайд: Запад допустил ошибку во время конфликта России в Грузии


06.07.2017   14:25
В ходе конфликта России в Грузии западный мир допустил ошибку - заявила президент Эстонии в интервью "Евроньюсу".

"Мы показали России неправильный урок. В Грузии Россия увидела, что если будет действовать напрямую, реакция Запада будет достаточно слабой. За этим конфликтом последовал Крым, полагаю, все понимают, что потом произойдет. Под угрозой будет вопрос международной безопасности.

До российско-грузинского конфликта Владимир Путин старался изменить архитектуру международной безопасности, по которой все страны имеют право самим решать, с кем устанавливать бизнес отношения, и чьим союзником быть. Путина это не устраивает, и хочет изменить существующий порядок"- заявила Керсти Кальюлайд.







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