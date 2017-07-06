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Каладзе ушел в отставку и будет бороться за пост мэра Тбилиси


06.07.2017   14:49
Министр энергетики Грузии Каха Каладзе ушел в отставку. Он будет бороться в местных выборах для занятия должности мэра Тбилиси.

Сегодня Каха Каладзе представил отчет о проделанной за 5 лет работе. тогда же и сделал заявление об отставке.

"Сегодня я покидаю должность, для меня начинается очень важный этап. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили представил меня кандидатом в мэры Тбилиси. Я сделаю все, естественно в случае избрания, чтобы быть успешным. Я верю в единство нашей команды, тбилисцев. У меня большая надежда, что поддержку друг друга мы сможет добиться всего. Еще раз спасибо моей команде, моим сотрудникам", - заявил Каладзе.

Каха Каладзе находился на должности министра энергетики с 25 октября 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты" в результате парламентских выборов 2012 года.






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