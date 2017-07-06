Квирикашвили: Нармания «тихо делал много хорошего для Тбилиси»

06.07.2017 15:17 Премьер-министр Георгий Квирикашвили считает, что Каха Каладзе является абсолютным лидером на выборах нового мэра Тбилиси.



Каладзе, кандидатура которого на прошлой неделе была выдвинута на должность столичного мэра правящей партией «Грузинская мечта», сегодня в последний раз присутствовал на заседании грузинского правительства в качестве министра энергетики и вице-премьера. Для того, чтобы участвовать в выборах Каладзе в ближайшее время покинет министерское кресло.



Премьер Грузии сегодня отметил заслуги Каладзе на должности министра энергетики. Глава правительства поблагодарил его и выразил уверенность в том, что на новой должности — должности мэра, он сделает много всего полезного для грузинской столицы.



«За время, когда Каха был министром, было реализовано очень много важных проектов – в сумме это 1 миллиард 200 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Построено 18 гидро-, 2 тепло- и одна ветроэлектростанция. Я уверен, Каха успешно проявит себя и в новой, очень важной задаче, которая зовется столичное мэрство. Хочу еще раз поблагодарить Каху Каладзе и пожелать ему успехов в освоении новых высот», — сказал Квирикашвили.



Он также поблагодарил действующего мэра Тбилиси Давида Нармания. Премьер считает, что Нармания на посту столичного градоначальника сделал очень много важных дел, но «тихо».



«Давид Нармания сделал много хороших дел для нашего города. Он тихо делал много дел и сталкивался с ожесточенной критикой, часто незаслуженной. Хочу выразить ему благодарность и пожелать успехов», — сказал Квирикашвили.



Согласно решению президента Грузии, выборы мэра Тбилиси, мэров еще 11 городов, а также местных органов власти состоятся в конце третьей недели октября.



Помимо «Грузинской мечты», две партии уже официально представили своих кандидатов на пост мэра столицы. Самой первой, еще в мае, заявку сделала партия «Европейская Грузия», от которой будет баллотироваться депутат Элене Хоштария. 26 июня их бывшие соратники – самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение», представила на пост мэра журналиста Заала Удумашвили. Также вероятно, что за пост мэра будет бороться независимый депутат Сакребуло (горсовета) Тбилиси Алеко Элисашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

