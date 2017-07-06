Администрация президента призывает правительство отозвать проект конституционных поправок

06.07.2017 15:58 Глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили считает, что у дискуссии будет смысл тогда, когда в парламенте будет приостановлено рассмотрение существующего конституционного проекта. Так откликнулся Абашишвили на заявление премьер-министра Грузии, согласно которому, правящая команда готова продолжать диалог по конституционным вопросам.



«Для обеспечения реального консенсуса по конституционным вопросам, в первую очередь, нужно, необходимо, важно и решающее то, чтобы был остановлен или отозван из парламента существующий проект Конституции. Соответственно, после этого дискуссия имеет значение, и после этого могут появиться определенного типа ресурсы для консенсуса. Невозможно, чтобы Конституция Грузии, документ согласия был бы принят однопартийно. Это не будет носителем никакой легитимации. Мы должны учесть, что мы принимаем Конституцию Грузии, которая – для грузинских граждан, а не для устава какой-либо политической партии», - заявил Абашишвили.



Мы готовы продолжать диалог и найти меры, при которых будет возможно по еще чему-то договориться, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства, говоря о конституционных изменениях.



Премьер отметил, что по этому вопросу вчера состоялся телефонный разговор с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио.















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