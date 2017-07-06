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Кобахидзе: Рассмотрение вопроса ползучей оккупации не является прерогативой Совбеза
06.07.2017 16:18
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что рассмотрение вопроса ползучей оккупации не является прерогативой Совета безопасности. По его словам, Совбезом обсуждаются вопросы организации обороны и военного строительства.
«Согласно Конституции, Совет безопасности обсуждает вопросы организации обороны и военного строительства. Что касается ползучей оккупации, то это и не первый, и не второй вопрос. Соответственно, проведение заседания по этому вопросу не является прерогативой Совбеза», - заявил Кобахидзе.
Как известно, НПО призвали власти провести встречу в формате Совета безопасности в связи с ползучей аннексией.
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