Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Рассмотрение вопроса ползучей оккупации не является прерогативой Совбеза


06.07.2017   16:18
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что рассмотрение вопроса ползучей оккупации не является прерогативой Совета безопасности. По его словам, Совбезом обсуждаются вопросы организации обороны и военного строительства.

«Согласно Конституции, Совет безопасности обсуждает вопросы организации обороны и военного строительства. Что касается ползучей оккупации, то это и не первый, и не второй вопрос. Соответственно, проведение заседания по этому вопросу не является прерогативой Совбеза», - заявил Кобахидзе.

Как известно, НПО призвали власти провести встречу в формате Совета безопасности в связи с ползучей аннексией.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Городом Кутаиси больше всех интересуются польские, украинские, и германские туристы
Qatar Airways отбирает в Грузии членов экипажа самолета
Нацбанк не намерен жестко ограничивать инфляцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Волки напали на жителей села Тамыш
В Абхазии не защищены даже сотрудники «правительства»
В Сухуми скончался Марадона
Из очамчирского ИВС сбежали задержанные
Леван Кикнадзе: «Гальские грузины больше не могут переходить через Ингури»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Опрос на Северном Кавказе: «коррупция правящих элит» лидирует среди наиболее острых проблем региона
Опрос: на Северном Кавказе чаще нарушаются свобода слова, избирательные права и право на жизнь
Выборы обойдутся Грузии в $14,6 млн
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна