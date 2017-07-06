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ЕС запускает новую схему поддержки частного сектора в Грузии, Молдове и Украине


06.07.2017   17:09
4 июля в Кишиневе была запущена новая финансируемая ЕС программа, которая позволит Европейскому инвестиционному банку оказывать поддержку малым и средним предприятиям (МСП) в Республике Молдова, Грузии и Украине.

Будучи частью Инвестиционного фонда соседства ЕС (ИФС), данная программа призвана предоставлять расширенные пакеты инструментов, разработанных специально в помощь компаниям с тем, чтобы они по максимуму могли воспользоваться новыми возможностями реализации соглашений о свободной торговле, подписанных между этими тремя странами и ЕС.

Этот вклад ЕС является одновременно и частью более широкой инициативы EU4Business, которая более эффективно координирует и сводит вместе финансируемые ЕС программы поддержки развития МСП и улучшения бизнес климата в регионе Восточного партнерства.

4 июля в Кишиневе была запущена новая финансируемая ЕС программа, которая позволит Европейскому инвестиционному банку оказывать поддержку малым и средним предприятиям (МСП) в Республике Молдова, Грузии и Украине. Будучи частью Инвестиционного фонда соседства ЕС (ИФС), данная программа призвана предоставлять расширенные пакеты инструментов, разработанных специально в помощь компаниям с тем, чтобы они по максимуму могли воспользоваться новыми возможностями реализации соглашений о свободной торговле, подписанных между этими тремя странами и ЕС. Этот вклад ЕС является одновременно и частью более широкой инициативы EU4Business, которая более эффективно координирует и сводит вместе финансируемые ЕС программы поддержки развития МСП и улучшения бизнес климата в регионе Восточного партнерства.






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