ЕС запускает новую схему поддержки частного сектора в Грузии, Молдове и Украине

06.07.2017 17:09 4 июля в Кишиневе была запущена новая финансируемая ЕС программа, которая позволит Европейскому инвестиционному банку оказывать поддержку малым и средним предприятиям (МСП) в Республике Молдова, Грузии и Украине.



Будучи частью Инвестиционного фонда соседства ЕС (ИФС), данная программа призвана предоставлять расширенные пакеты инструментов, разработанных специально в помощь компаниям с тем, чтобы они по максимуму могли воспользоваться новыми возможностями реализации соглашений о свободной торговле, подписанных между этими тремя странами и ЕС.



Этот вклад ЕС является одновременно и частью более широкой инициативы EU4Business, которая более эффективно координирует и сводит вместе финансируемые ЕС программы поддержки развития МСП и улучшения бизнес климата в регионе Восточного партнерства.



4 июля в Кишиневе была запущена новая финансируемая ЕС программа, которая позволит Европейскому инвестиционному банку оказывать поддержку малым и средним предприятиям (МСП) в Республике Молдова, Грузии и Украине. Будучи частью Инвестиционного фонда соседства ЕС (ИФС), данная программа призвана предоставлять расширенные пакеты инструментов, разработанных специально в помощь компаниям с тем, чтобы они по максимуму могли воспользоваться новыми возможностями реализации соглашений о свободной торговле, подписанных между этими тремя странами и ЕС. Этот вклад ЕС является одновременно и частью более широкой инициативы EU4Business, которая более эффективно координирует и сводит вместе финансируемые ЕС программы поддержки развития МСП и улучшения бизнес климата в регионе Восточного партнерства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

