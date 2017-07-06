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Трамп призывает Россию прекратить свою дестабилизирующую активность


06.07.2017   19:05
Президент США Дональд Трамп сегодня во время выступления в польской столице призвал Россию положить конец вмешательству во внутренние дела Украины, передает «Интерфакс».

"Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую активность в Украине и где бы то ни было и поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран", - сказал он.

Кроме того, президент США выразил желание, чтобы Россия "присоединилась к сообществу ответственных наций в борьбе с нашими общими врагами и в защите самой цивилизации".

По мнению Трампа страны Запада в настоящий момент, кроме терроризма, имеют дело с "силами", которые пытаются поколебать позиции западных стран и прибегают при этом к новым методам борьбы.

"Сегодня Запад также сталкивается с силами, которые пытаются проверить на прочность нашу волю, подорвать нашу решимость и бросить вызов нашим интересам (...) Чтобы противостоять новым формам агрессии, включая пропаганду, финансовые преступления и ведение боевых действий в киберпространстве, мы должны адаптировать наш альянс для противодействия им - эффективно, при помощи новых методов и на новых аренах борьбы", - сказал президент.

Ранее сегодня Трамп высказал мнение, что действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер. "Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России", - сказал он на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Трамп прибыл с визитом в Польшу вечером 5 июля. Планировалась встреча Трампа с польским президентом Анджеем Дудой, а также переговоры в составе делегаций. Один из ключевых вопросов, который польская сторона хотела обсудить с Трампом, касался присутствия на территории страны войск НАТО и США.






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