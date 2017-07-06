Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Джанелидзе: Никогда вопрос Грузии не был так актуален и никогда еще ответственность России не ставилась так строго


06.07.2017   21:35
Правительство Грузии осуществляет очень твердую политику, которая связана с деоккупацией, восстановлением территориальной целостности, - заявил журналистам глава грузинского внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе.

По его словам, это все властями Грузии осуществляется планомерно и целенаправленно.

«Никогда вопрос Грузии не был так актуален в рамках международных организаций, как сегодня и никогда еще ответственность России не ставилась так строго во всех форматах, как это происходит сегодня. Соответственно, у нас есть очень конкретные политика и видение, которые нами осуществляются», - заявил Джанелидзе.

Что касается вопроса о том, существует ли в условиях продолжения ползучей оккупации необходимость разработки антианнексионной политики и созыва заседания Совбеза, министр ответил, что у Грузии есть политика, которую она осуществляет.

«Эта политика связана с объединением и деоккупацией наших территорий и мирным урегулированием конфликта, и мы осуществляем эту политику более успешно, чем те люди, которые отправились к оккупационной линии и когда сами осуществляли эту политику, способствовав безуспешности этого процесса», - отметил Джанелидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Городом Кутаиси больше всех интересуются польские, украинские, и германские туристы
Qatar Airways отбирает в Грузии членов экипажа самолета
Нацбанк не намерен жестко ограничивать инфляцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Волки напали на жителей села Тамыш
В Абхазии не защищены даже сотрудники «правительства»
В Сухуми скончался Марадона
Из очамчирского ИВС сбежали задержанные
Леван Кикнадзе: «Гальские грузины больше не могут переходить через Ингури»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Опрос на Северном Кавказе: «коррупция правящих элит» лидирует среди наиболее острых проблем региона
Опрос: на Северном Кавказе чаще нарушаются свобода слова, избирательные права и право на жизнь
Выборы обойдутся Грузии в $14,6 млн
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна