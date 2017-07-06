Джанелидзе: Никогда вопрос Грузии не был так актуален и никогда еще ответственность России не ставилась так строго

06.07.2017 21:35 Правительство Грузии осуществляет очень твердую политику, которая связана с деоккупацией, восстановлением территориальной целостности, - заявил журналистам глава грузинского внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе.



По его словам, это все властями Грузии осуществляется планомерно и целенаправленно.



«Никогда вопрос Грузии не был так актуален в рамках международных организаций, как сегодня и никогда еще ответственность России не ставилась так строго во всех форматах, как это происходит сегодня. Соответственно, у нас есть очень конкретные политика и видение, которые нами осуществляются», - заявил Джанелидзе.



Что касается вопроса о том, существует ли в условиях продолжения ползучей оккупации необходимость разработки антианнексионной политики и созыва заседания Совбеза, министр ответил, что у Грузии есть политика, которую она осуществляет.



«Эта политика связана с объединением и деоккупацией наших территорий и мирным урегулированием конфликта, и мы осуществляем эту политику более успешно, чем те люди, которые отправились к оккупационной линии и когда сами осуществляли эту политику, способствовав безуспешности этого процесса», - отметил Джанелидзе.















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