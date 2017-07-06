Премьер-министр: Власти готовы к продолжению диалога по конституционным поправкам

06.07.2017 21:50 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства 6 июля откликнулся на призыв оппозиционных партий о начале диалога вокруг конституционных поправок и выразил готовность к началу этого диалога.



«Мы выражаем готовность к тому, чтобы и дальше продолжить диалог, чтобы принять Конституцию, которая действительно будет выражать волю большинства (населения) нашей страны», - заявил Георгий Квирикашвили.



«Мы можем рассуждать над тем, какова готовность среди политического спектра по направлению к консенсусу», - отметил глава правительства, однако там же добавил: «Мы сделали очень большие шаги с нашей стороны, о которых детально не будут рассказывать, и еще раз повторяю: мы готовы, чтобы продолжить диалог и еще найти меры, по которым можно будет достичь дополнительно каких-то соглашений».



По информации Георгия Квирикашвили, начало диалога с целью достижения консенсуса по конституционным поправкам было одной из главных тем телефонной беседы с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио, состоявшейся 5 июля.



«Господин Джанни Букиккио выразил удовлетворение в связи с нашей готовностью к продолжению диалога», - заявил премьер-министр.



Координационный совет оппозиционных партий на проведенной 5 июля встрече, где присутствовали представители Администрации президента, Аппарата народного защитника, дипломатического корпуса и неправительственных организаций, обратились к властям с просьбой продолжения диалога по конституционным поправкам.



Готовность к диалогу вчера же выразил и председатель Парламента Ираклий Кобахидзе.



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