Президент Грузии наградил экипаж пограничного вертолета за спасение людей

06.07.2017 21:56 Президент Грузии наградил «Орденом Чести» пилотов и экипаж веротолета пограничной полиции, которые спасли терпящих бедствие граждан в зоне стихии на западе страны.



Как уже сообщалось, накануне из-за проливного дождя в Чхороцку вышла из берегов река Хобисцкали. Жители села Хабуме в районе Чхороцку переправляли груз с дровами по горной реке, которую при хорошей погоде можно пересечь вброд. Однако уровень воды в речке стал быстро и неожиданно подниматься, в результате чего двое мужчин оказались заблокированы на небольшом островке посередине разлившейся реки.



Прибывшие на место спасатели два часа не могли подобраться к островку из-за быстрого течения. Для спасения мужчин из Батуми был вызван вертолет пограничного департамента полиции. В итоге операция по спасению завершилась успешно.



Глава администрации президента Георгий Абашишвили заявил, что государственная награда передается экипажу вертолета от президента за проведение спасательной операции на высоком профессиональном уровне в условиях повышенного риска.



«Мы все вместе видели геройство членов экипажа вертолета пограничной полиции, которые рискуя собственной жизнью в сложнейших погодных условиях провели успешную спасательную операцию на поверхности воды. Их мужество, профессионализ, преданность делу и высокая гражданская ответственность, безусловно, должны быть оценены и стать примером для будущих поколений», — сказал глава администрации президента.



По данным пограничной полиции, в спасательной операции принимали участие:



Бесик Габиани – майор пограничной полиции, главное управление авиации специального назначения, пилот



Бесик Бакуридзе — старший лейтенант пограничной полиции, главное управление авиации специального назначения, пилот



Шалва Шалибашвили – капитан пограничной полиции, главное управление авиации специального назначения, борт-техник



Димитрий Каадзе — майор пограничной полиции, главное управление авиации специального назначения, борт-техник-инструктор.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/prezident-gruzii-nagradil-ekipazh-pogranichnogo-vertoleta-za-spasenie-lyudej-video/#t20c



"Новости-Грузия"











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