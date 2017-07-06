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Президент Грузии наградил экипаж пограничного вертолета за спасение людей


06.07.2017   21:56
Президент Грузии наградил «Орденом Чести» пилотов и экипаж веротолета пограничной полиции, которые спасли терпящих бедствие граждан в зоне стихии на западе страны.

Как уже сообщалось, накануне из-за проливного дождя в Чхороцку вышла из берегов река Хобисцкали. Жители села Хабуме в районе Чхороцку переправляли груз с дровами по горной реке, которую при хорошей погоде можно пересечь вброд. Однако уровень воды в речке стал быстро и неожиданно подниматься, в результате чего двое мужчин оказались заблокированы на небольшом островке посередине разлившейся реки.

Прибывшие на место спасатели два часа не могли подобраться к островку из-за быстрого течения. Для спасения мужчин из Батуми был вызван вертолет пограничного департамента полиции. В итоге операция по спасению завершилась успешно.

Глава администрации президента Георгий Абашишвили заявил, что государственная награда передается экипажу вертолета от президента за проведение спасательной операции на высоком профессиональном уровне в условиях повышенного риска.

«Мы все вместе видели геройство членов экипажа вертолета пограничной полиции, которые рискуя собственной жизнью в сложнейших погодных условиях провели успешную спасательную операцию на поверхности воды. Их мужество, профессионализ, преданность делу и высокая гражданская ответственность, безусловно, должны быть оценены и стать примером для будущих поколений», — сказал глава администрации президента.

По данным пограничной полиции, в спасательной операции принимали участие:

Бесик Габиани – майор пограничной полиции, главное управление авиации специального назначения, пилот

Бесик Бакуридзе — старший лейтенант пограничной полиции, главное управление авиации специального назначения, пилот

Шалва Шалибашвили – капитан пограничной полиции, главное управление авиации специального назначения, борт-техник

Димитрий Каадзе — майор пограничной полиции, главное управление авиации специального назначения, борт-техник-инструктор.
Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/prezident-gruzii-nagradil-ekipazh-pogranichnogo-vertoleta-za-spasenie-lyudej-video/#t20c

"Новости-Грузия"





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