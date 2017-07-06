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Определился еще один кандидат в мэры Тбилиси
06.07.2017 22:57
Независимый депутат тбилисского Сакребуло Алеко Элисашвили будет баллотироваться в мэры Тбилиси.
Официальное представление состоится 11 июля в 18 часов на площади Гудиашвили в исторической части Тбилиси. Об этом сам Элисашвили сообщил журналистам.
Он отметил, что будет баллотироваться в мэры в качестве независимого кандидата, однако ожидает, что у него появятся политические сторонники.
«Во вторник на площади Гудиашвили я представлюсь как независимый кандидат в мэры Тбилиси. Посмотрим, кто будет меня поддерживать, а кто – нет. В любом случае, я буду представлен в качестве независимого кандидата», — сказал Элисашвили.
По его словам, он уже спланировал предвыборную кампанию и расскажет об этом во время своего представления на будущей неделе. Именно с этого, отметил Элисашвили, начнется его предвыборная кампания.
Элисашвили пока является первым независимым кандидатом на предстоящих в конце октября выборах мэра Тбилиси. Свои кандидатуры уже представили политические партии: правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула кандидатуру вице-премьера, министра энергетики Кахи Каладзе, оппозиционная партия «Единое национальное движение» кандидатуру популярного телеведущего Заала Удумашвили, а их бывшие соратники – партия «Европейская Грузия» — кандидатуру депутата парламента Элене Хоштария.
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