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Квирикашвили: Грузия ответит на добро США верностью демократическим ценностям


07.07.2017   12:09
Грузия благодарна США за поддержку в процессе формирования демократического государства и будет верна демократическим ценностям, сказал премьер-министр Георгий Квирикашвили на приеме по случаю Дня независимости США.

«Мы рассматриваем США как стабильного геополитического союзника и главного стратегического партнера, партнера, с которым у нас есть общие приоритеты, связанные с глобальной безопасности. Поддержка США сегодня, как и на протяжении 25 лет, играет наиважнейшую роль в установлении грузинского государства. Хочу обратиться к американскому народу: мы обязательно отплатим вам за это добро, отплатим нашей безусловной верностью демократическим ценностям», — сказал Квирикашвили.

На торжественном мероприятии, организованном американским посольством в Тбилиси, также присутствовали президент Георгий Маргвелашвили, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и другие члены грузинского правительства.

«Я очень горжусь тем, что представляю свою страну в Грузии, потому что наши страны связывает такое сильное партнерство. Для меня честь, что и премьер-министр, и президент Грузии посетили это праздничное мероприятие. Как они отметили, в 1776 году были признаны универсальные ценности, которые мы все сегодня разделяем», — сказал посол США в Грузии Ян Келли.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов — обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры и гуманитарной области.

Стратегическое партнерство получило новый виток в 2016 году, когда страны подписали меморандум «Об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США». В рамках меморандума США намерены построить в Грузии центр боевой подготовки по аналогу базы Хохенфельс в Германии.

Власти Грузии продолжают активное сотрудничество и с новой администрацией США — в начале мая по приглашению Майка Пенса состоялся первый после смены администрации официальный визит Квирикашвили в Вашингтон.

"Новости-Грузия"





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