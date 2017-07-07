TDI: Конституционные поправки ограничивают свободу религии

07.07.2017 15:32 В рамках конституционной реформы Конституционная комиссия Грузии разработала проект поправок, которые следует внести в Конституцию Грузии.



Изменения коснулись также вопроса свободы убеждения, религии, и вероисповедания. Согласно заявлению, опубликованному сегодня, неправительственная организация TDI считает, что представленные поправки создают угрозу защите свободы религии, и порождают высокий риск неправомерного вмешательства в праве.



Согласно действующей редакции Конституции, ограничение слова, мнения, совести, убеждения, и веры человека возможно только в том случае, если их проявление ущемляет права других.



Между тем, по проекту Конституции, это положение было сформировано следующим образом: "Ограничить эти права можно только соответственно закону, с целью обеспечения государственной или общественной безопасности, необходимой для существования демократического общества, во избежание преступления, для охраны здоровья, осуществления правосудия, или защиты прав других".



Оценка TDI об изменении конституционной записи о религиозной свободе:



"Приведенная формулировка ухудшает стандарт защиты прав человека, поскольку расширяет условия ограничения, на основании которых возможно вмешательство в праве. В то же время часть предпосылок является смутной, и не удовлетворяет стандарт прозрачности, поскольку государству дается возможность под прикрытием этих оснований неправомерно вмешиваться в охраняемую правом сферу, и значительно осложнить ее процессуальную защиту.



Например, одной из основ ограничения "государственная безопасность" власть может злоупотребить таким образом, чтобы выйти за рамки прав человека и с неясной целью, нелегитимно ограничить деятельность определенных религиозных групп. Наряду с этим следует отметить, что Европейская конвенция по правам человека считает допустимым ограничение справедливого суда, неприкосновенности личной и семейной жизни, свободы собраний и объединений, и передвижения на основании государственной безопасности, а ограничение свободы религии под таким основанием исключает.



Примечательно, что в своем мнении Венецианская комиссия оценила внесенные поправки, и призвала государство сделать более четкими рамки ограничения права, поскольку представленная редакция порождала риск интерпретации свободы религии излишне узко, а основание ограничения - нарушение прав других - напротив, излишне широко.



Несмотря на то, что согласно рекомендации Венецианской комиссии, государство должно было привести рамки ограничения свободы религии в соответствие с содержанием Европейской конвенции по правам и основным свободам человека, парламент Грузии вышел за рамки норм международного договора, и к критериям ограничения прав добавил еще и дополнительные предпосылки.



TDI считает, что действующие рамки ограничения свободы религии ("для защиты прав других") устанавливают более высокий стандарт защиты прав, чем предложенная редакция, которая порождает риски грубого вмешательства в сферу свободы религии.



TDI призывает государство, соблюсти адекватный баланс между двумя интересами, рассмотреть как основание ограничения веры, совести, и убеждения только защиту прав других, гарантированных Конституцией и международными нормами, и с легитимными целями новой формулировки не создавать угрозу неравномерного ограничения религии"- говорится в заявлении организации.

















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